СМИ: Пилот самолёта до последнего пытался спасти жизнь футболиста Салы

Пилот разбившегося легкомоторного самолёта, на котором летел игрок британского футбольного клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, до последнего момента пытался сохранить контроль над полётом и, вероятно, хотел посадить машину на воду. Об этом сообщает газета The Times.

На такие выводы наталкивает характер места крушения. Обломки самолёта не разбросаны на большой площади, что исключает версию "скоростного падения в воду". Эту теорию подтверждает эксперт Дэвид Лирмаунт. По его словам, самолёт точно не входил в воду "носом вниз".

По одной из журналистских версий, причиной крушения могла стать наледь на крыльях самолёта, из-за которой была потеряна подъёмная сила.

Напомним, 22 января самолёт с футболистом британского клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Салой пропал с экранов радаров. 7 февраля спасателям удалось обнаружить и извлечь его тело из-под обломков.

Ранее Лайф рассказывал о тернистом пути Эмилиано Салы, который почти осуществил мечту — стать звездой английского чемпионата.