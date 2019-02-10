"Панический ужас". Захарова рассказала о первом впечатлении от Совбеза ООН

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства была поражена тем, как с виду безупречные западные демократы "снимают маски", садясь за стол международных переговоров не под прицелом телекамер.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью "Российской газете" вспомнила о чувствах, которые испытала, когда впервые побывала в консультативной комнате Совета безопасности ООН.

Она рассказала, что там звучит вовсе не привычная для всех публичная риторика в благостном демократическом духе.

— Меня охватил просто панический ужас после первых двух часов... Можно сказать, что при входе в эту комнату все участники процесса "снимают маски" и там уже говорят свободно, высказывая реальные позиции сторон, не обёрнутые в красивую риторическую бумагу, — рассказала Захарова.

Она добавила, что сейчас западные партнёры добиваются уже не столько защиты общенациональных интересов, сколько выгоды для какой-то определённой группы людей, а то и вовсе — для отдельного человека.