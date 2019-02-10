"Марсианскую" песчаную бурю засняли на Земле

Штат Новый Южный Уэльс в Австралии накрыла песчаная буря, которая сделала местные пейзажи похожими на марсианские. Впечатляющее явление природы сняли на видео.
По данным CGTN, шторм вызван мощной грозой и ливнями. По всему штату действует экстренное предупреждение о возможном внезапном наводнении.
Особенно эффектно выглядело небо над городом Хиллстон. Оно стало красным из-за пыли, которая встала стеной над жилыми районами и полями.
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