Брат Эминема? Американский рэпер обновил мировой рекорд по скоростной читке

Блогер и по совместительству хип-хоп-исполнитель из США, выступающий под псевдонимом Mac Lethal, установил новый мировой рекорд по скоростной читке (fast flow). Видеозапись была опубликована на официальном Youtube-канале артиста.

— Я решил побить свой рекорд и мировой рекорд невероятно быстрого рэпа. На создание этого видео у меня ушёл месяц, — говорится в подписи к ролику.

На записи музыкант сидит с попугаем на плече и держит в руке телефон с включённым секундомером, а в титрах к ролику фиксируется количество произнесённых рэпером слов. В конечном итоге за две минуты и три секунды их оказалось 1030.

Примечательно, что примерно на 300-м слове попугаю надоедает процесс и он решает улететь. В этот момент артист успевает выкрикнуть в его адрес "Куда ты подевался?", рискуя сорвать свой рекорд, а затем продолжает исполнять трек.