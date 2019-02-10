Лукашенко пообещал выдать "пулемёты" белорусским биатлонисткам

Президент страны назвал выступление женской сборной в Канаде позорным и заявил, что правительство обеспечит спортсменок лучшей экипировкой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушил критику на женскую сборную страны по биатлону после её провального выступления на этапе Кубка мира в Канаде. Команду сняли с соревнований после того, как она отстала на целый круг.

Такого позора страна на спортивных состязаниях ещё не переживала, заявил глава государства.

Лукашенко добавил, что правительство в дальнейшем позаботится о том, чтобы у высококлассных спортсменов была лучшая экипировка.

— Мы им купим и тысячу пар лыж, и выберем лучшие. Главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим, и пулемёты, — пообещал президент.

Как ранее писал Лайф, сборная России в Канаду приехала без своих биатлонных винтовок. Их не смогли вовремя доставить из-за не оформленных разрешений. В итоге наша мужская команда выиграла бронзу в эстафете.