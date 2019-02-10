Оззи Осборн попал в реанимацию

Врачи высказали серьёзные опасения за здоровье 70-летнего лидера Black Sabbath. Они заявили, что его бронхит может перейти в воспаление лёгких.

Недавно госпитализированного рок-музыканта Оззи Осборна перевели в отделение интенсивной терапии, пишет The Mirror. Сообщается, что состояние музыканта резко ухудшилось.

По данным издания, жена и дети лидера Black Sabbath три дня провели у его постели в частной клинике.

— Бедный старый Оззи переживает не лучшие времена. Он ведёт упорную борьбу с гриппом, который перешёл в бронхит. Врачи боятся, что он заболеет пневмонией, которая для человека старше 70 лет может оказаться фатальной, — сказал газете источник.

Как ранее писал Лайф, несколько дней назад музыканта госпитализировали с осложнениями после гриппа. Из-за этого Осборну пришлось отложить гастрольный тур по Европе.