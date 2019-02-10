"Папа, моё сердце разбито". СМИ раскрыли содержание письма Меган Маркл отцу

Непростые отношения Меган Маркл и её родного отца Томаса на протяжении последнего года становятся темой для обсуждения общественности. Мужчина несколько раз давал интервью, в которых нелестно отзывался о дочери. Однако оказывается, что герцогиня Сассекская пыталась наладить контакт с родителем и даже написала ему откровенное письмо, после того как он не пришёл на её свадьбу.

— Папа, моё сердце разбито. Я люблю тебя. У меня один отец. Пожалуйста, перестань мучить меня своими высказываниями в СМИ, чтобы мы смогли наладить отношения, — приводит текст письма Daily Mail.

Отмечается, что на это письмо отец Меган действительно ответил. Он предложил ей встретиться, чтобы сделать несколько совместных фотографий, которые, по информации журналистов, он хотел продать в СМИ для публикаций. По данным издания, после такого ответа от родного отца герцогиня прекратила общение с ним.

— Это противоположно тому, что я говорю. Я говорю тебе, что не хочу общаться через СМИ, а ты просишь меня это делать. Ты услышал что-нибудь из того, что я сказала? — прокомментировала это предложение Меган.

По словам близких друзей, которые и раскрыли журналистам факт существования "примирительного" письма, она была крайне подавлена сложившейся ситуацией и поведением родного отца и сестры, которые хотели нажиться на ней, однако сделать ничего не могла.