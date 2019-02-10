В Конгрессе США Гуайдо предупредили, что не поддержат отправку войск в Венесуэлу

Без одобрения конгресса президент не может проводить масштабные военные операции за рубежом.

Американский конгрессмен-демократ Ро Ханна предупредил лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, что Конгресс США не поддержит решение об отправке американских войск в Боливарианскую Республику.

— Господин Гуайдо, вы можете объявить себя лидером Венесуэлы, но не вам решать вопрос о военном вмешательстве США. Только конгресс может сделать это, но мы не станем, — написал политик в "Твиттере".

Напомним, ранее спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом страны, заявил, что допускает возможность иностранной интервенции для свержения действующего режима. При этом он подчеркнул, что военная операция — это "не совсем то, на что он надеется".