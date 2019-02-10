"Деньги" решили всё. Певец Махмуд выиграл музыкальный конкурс "Сан-Ремо"

Музыкант из смешанной семьи исполнил песню о том, как отец бросил жену и сына ради богатства.

Победителем итальянского музыкального конкурса "Сан-Ремо" стал певец Махмуд, сообщил телеканал Rai. Исполнитель спел в финале композицию Soldi ("Деньги").

В ней автор обращается к своему отцу, который бросил семью ради денег. Махмуд признался, что песня оказалась для него очень личной и вызывает много эмоций. Известно, что он родился в Милане в семье итальянки и египтянина.

Махмуд на конкурсе обошёл фаворита голосования — певца Ultimo, а также поп-оперное трио Il Volo, которое знают многие российские слушатели благодаря многочисленным концертам в стране.