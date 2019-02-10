Британский рэпер Cadet погиб по дороге на концерт

Хип-хоп-исполнитель из Великобритании Cadet (Блейн Кэмерон Джонсон) погиб в автокатастрофе по дороге на концерт в Кильском университете. Об этом сообщает телекомпания Би-би-си.

По информации местных правоохранителей, музыкант ехал в автомобиле такси, в районе деревни Бетли машина врезалась в фургон. От полученных травм артист скончался на месте. Оба водителя вместе с другими пострадавшими были госпитализированы.

Союз студентов Киля выразил свои соболезнования близким музыканта, ушедшего из жизни на 29-м году. К ним присоединились коллеги рэпера, также известные спортсмены, деятели музыкальной индустрии и простые британцы. Отмечается, что в июле Cadet должен был выступать на крупном музыкальном фестивале Wireless в Лондоне.