Торговый центр горит на Сахалине — видео

В городе Оха на Сахалине загорелся торговый центр "Океан". Близлежащие улицы окутаны густым чёрным дымом, но, по предварительным данным, в результате пострадавших нет.

По данным регионального ГУ МЧС, к моменту прибытия первых пожарных расчётов посетители уже самостоятельно покинули здание.

— Наблюдалось сильное задымление, горел потолок на первом этаже на площади 30 кв. метров. Пожарные немедленно приступили к обследованию здания и тушению, — говорится в сообщении. В тушении задействованы 15 человек и пять единиц техники.