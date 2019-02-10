Захарова рассказала о троллинге в Сети и работе в мужском коллективе МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что за свой 20-летний стаж работы в мужском коллективе ведомства не встречала никакой дискриминации.

— Были разные ситуации житейского плана, бытового плана, как есть в нашей обыденной жизни. Но никакой профессиональной дискриминации никогда на себе не ощущала, — приводит её слова "Российская газета".

Она добавила, что для человека нет никаких ограничений до тех пор, пока он сам "не начинает ограничивать свою мечту". Захарова добавила, что во многом это выражение применимо к ней самой, поскольку в детстве её мама говорила, что в СССР женщине не удастся построить карьеру на дипломатической работе.

Мария Захарова также рассказала, что регулярно сталкивается с негативными откликами о себе. Её страничка в "Фейсбуке" ежедневно пополняется новой порцией критики, которую она уже научилась разделять на несколько видов.

По её словам, бывают "проплаченные" комментарии от сетевых ботов и троллей, которые попросту игнорируются, а бывают мнения живых людей. Их дипломат разделяет на конструктивные и безосновательные. Вторые пропитаны исключительно ненавистью, не несут в себе смысловой нагрузки и, как правило, остаются неотвеченными, а к конструктивной критике Захарова старается прислушиваться и по возможности отвечать.

Также Мария Захарова рассказала "Российской газете" о своём первом впечатлении от Совбеза ООН.