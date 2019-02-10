После гибели четырёх детей при пожаре под Новосибирском завели уголовное дело

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после пожара в частном доме в Краснозёрском районе, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
Расследование ведётся по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На место выехали следователи-криминалисты.
Как ранее писал Лайф, в сгоревшем доме под Новосибирском нашли тела пяти человек. По данным СК, это были 36-летняя женщина и четверо детей, самому старшему было около пяти лет, самый младший родился в 2018 году.
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