Абэ: Проблема мирного договора с РФ не должна перейти к будущим поколениям

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что нерешённая уже более 70 лет проблема мирного договора с РФ не должна перейти к будущим поколениям. Об этом он заявил на съезде правящей Либерально-демократической партии Японии.

— Полный решимости положить конец этой проблеме нашими с президентом Путиным руками, я хочу продолжить активные переговоры по мирному договору, — цитирует Абэ ТАСС.

Ранее японский премьер неоднократно заявлял, что намерен поставить точку в этом вопросе, решив территориальную проблему. В конце января 2019 года Абэ назвал условия заключения мирного договора.