"Когда техника ломается". Саночники спели гимн РФ а капелла на награждении ЧЕ

Семён Павличенко и Роман Репилов не растерялись, когда во время церемонии возникли технические проблемы.

Российские саночники Семён Павличенко и Роман Репилов исполнили гимн страны без музыкального сопровождения на Чемпионате Европы в немецком Оберхофе. Видео выступления опубликовал в "Фейсбуке" восхищённый сотрудник Международной федерации санного спорта Уилли Уилманн.

По его словам, во время церемонии награждения что-то случилось с оборудованием и торжественная музыка не зазвучала. И тогда российские спортсмены обнялись, взяли микрофон и спели гимн а капелла в два голоса.

— Когда техника ломается, они поют сами. Спасибо Семёну Павличенко и Роману Репилову. Самая уникальная церемония награждения. Вот почему я люблю свою работу! — прокомментировал Уилманн.

Павличенко завоевал золотую медаль соревнований и стал четырёхкратным чемпионом Европы в личных гонках. Также он выиграл смешанную эстафету. Репилов занял второе место, он двукратный серебряный призёр мировых состязаний.