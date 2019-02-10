Жена Тарасова с ребёнком на руках получила диплом РУДН

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, 24-летняя Анастасия Костенко, получила диплом факультета журналистики РУДН. При этом на вручение документа она пришла вместе с полугодовалой дочерью Миланой.

— Спасибо, мой РУДН, за самые прекрасные четыре года. Впереди полгода отдыха — и снова в бой — магистратура, — написала девушка в "Инстаграме", выложив фото с дипломом и ребёнком на руках.

Напомним, в июле 2018 года у Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова родилась дочь. Девочку назвали Миланой. Для модели это первый ребёнок, а для футболиста — уже второй. У Тарасова подрастает дочь Ангелина от первого брака.