В Ирландии могут появиться "официальные" места для селфи

Ирландский депутат Джим Дейли предложил оборудовать популярные у туристов, но опасные для жизни человека живописные места дикой природы Ирландии специальными безопасными "местами для селфи". Об этом сообщает газета New York Post.

По мнению Дейли, его инициатива не только поможет защитить любителей эпических селфи от травм или смерти, но и станет прекрасным маркетинговым ходом для привлечения в не самые популярные среди туристов места Ирландии новых путешественников.

По задумке автора, площадки для селфи планируется оборудовать специальными креслами или скамьями. В отдельных опасных местах могут появиться настилы, на которых туристы смогут фотографироваться, не боясь того, что они куда-то упадут или что что-нибудь свалится на них сверху.

В статье также отмечается, что в последние годы на фоне роста популярности социальных сетей серьёзно встала проблема смертности во время фотографирования. Так, только за период с 2014 по 2016 год не менее 127 человек погибло, пытаясь сделать красивое селфи.