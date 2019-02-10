Четыре человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве — видео

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Четыре человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве — видео

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Скриншот видео Дтп Кутузовский 09.02.19  youtube.com

Четыре человека пострадали в автомобильной аварии с участием четырёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС.

— По предварительным данным, пострадало четыре человека. Они госпитализированы, — приводит агентство слова источника в экстренных службах.

На опубликованной в Сети видеозаписи видно, что автомобили сильно повреждены. Сообщается, что три попавших в ДТП машины — такси. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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