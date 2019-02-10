Четыре человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве — видео

Четыре человека пострадали в автомобильной аварии с участием четырёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС.
— По предварительным данным, пострадало четыре человека. Они госпитализированы, — приводит агентство слова источника в экстренных службах.
На опубликованной в Сети видеозаписи видно, что автомобили сильно повреждены. Сообщается, что три попавших в ДТП машины — такси. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени