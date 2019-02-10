Медведчук назвал санкции против России контрпродуктивным шагом

Введение санкций против России неэффективно, вместо этого необходимо вести переговоры и искать "общий знаменатель". Об этом в интервью "112 Украина" заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.

— Сегодня говорят: "Надо усилить санкции по Керчи, по морякам, мы должны заставить". Кого? Россию заставить? Так это же контрпродуктивно в том контексте, что чем больше мы говорим о санкциях, кто-то эти санкции принимает и загоняет в угол Россию и её руководство, тем больше, тем активнее будет сопротивление всему этому, — отметил политик.

По его словам, в этой ситуации правильнее договариваться и искать общие позиции.

Ранее Медведчук также заявлял, что остаётся сторонником федеративного устройства Украины, однако признаёт, что в стране невозможно сменить форму устройства без изменения конституции.