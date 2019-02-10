В 2021 году игры "Дети Азии" Сахалин может провести совместно с Хоккайдо

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил провести зимние международные игры "Дети Азии" 2021 года при одновременном участии Сахалина и японского острова Хоккайдо. Об этом сообщает ТАСС.

— Уместно обсудить вопрос о том, чтобы провести совместные Игры в 2021 году Саппоро — Сахалин. Тогда была бы возможность расширить количество видов спорта, поскольку база спортивная бы расширилась, — сказал Лимаренко.

По его мнению, такой шаг позволил бы соревнованиям выйти на "другой уровень".

Ранее Лайф сообщал, что на Сахалине открылись первые зимние игры "Дети Азии". В турнире примут участие юные спортсмены из 20 стран, в том числе из Казахстана, Монголии, Непала, Кореи, Японии, САР, а также из Армении. Они разыграют медали в восьми видах спорта, среди которых горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.