В Киеве пожаловались на сложности при въезде украинцев в Россию

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал об отказах во въезде, с которыми якобы сталкиваются украинцы на границе с Россией.

По его словам, в течение трёх дней на российском пункте пропуска Нехотеевка в Белгородской области во въезде отказали примерно 100 украинцам. Слободян отмечает, что среди них были преимущественно те, кто ехал на авто с объёмом двигателя более двух литров.

Он добавил, что Госпогранслужба Украины обратилась к пограничникам России с просьбой объяснить причины отказов, на что в РФ ответили, что пункт пропуска работает в штатном режиме. При этом официальных комментариев от Погранслужбы ФСБ России пока нет.

Напомним, в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе Украина запретила въезд в страну мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет. При этом украинские власти "настоятельно советовали" гражданам Незалежной самим воздержаться от поездок в Россию.