Взаимный обмен заградительными пошлинами Пекина и Вашингтона обеспечил российской рыбе долю почти в 200 миллионов долларов.

Журналисты телекомпании CNN провели расследование и выяснили, что вводимые Белым домом санкции против Китая привели к тому, что значительная часть рыбных палочек, которые являются основой рациона американского школьника в столовой, была изготовлена из российской рыбы.

— К 2017 году около половины всех рыбных палочек, подаваемых в школьных столовых, производилось из рыбы, пойманной в России и накачанной добавками в Китае, — говорится в статье.

По информации журналистов, американские рыбаки с Аляски, занимающиеся выловом минтая, много лет страдали из-за более дешёвой рыбы, выловленной в РФ, и надеялись, что введение заградительных пошлин для КНР сможет выравнять эту ситуацию, однако всё сложилось ровно наоборот.

Общепринятое название маркировки рыбы в США звучало как "минтай Аляски". Независимо от региона её вылова. При этом вплоть до 2015 года российская продукция продавалась под очень созвучной маркировкой — минтай "Аляска", как будто была выловлена в США. В этом же году правительство решает выделить иностранную продукцию и принимает закон, по которому название "Аляска" употребляется только для рыбы, выловленной в США.

С точки зрения потребителя, такой шаг позволил отличать американскую продукцию от иностранной на полках магазина. Однако в Торговом представительстве США всё осталось по-старому. Чиновники не захотели вникать в географические сложности минтая и попросту оставили прежние коды маркировок товаров, в которых российский минтай всё ещё был "Аляской".

В конечном итоге в 2018 году Вашингтон и Пекин начали взаимный обмен заградительными пошлинами. Ожидалось, что после этого российская рыба поднимется в цене на десятки процентов и потеряет своё преимущество. Но торговый представитель США исключил российскую "Аляску" из списка товаров на повышение пошлин, по-прежнему оставив её самой доступной на американском рынке. В то же время из-за пошлин Пекина доступ к китайскому рынку у американских рыбаков оказался ограничен. Эта ситуация привела к тому, что российская рыба получила долю примерно в 200 миллионов долларов на американском рынке.