Аваков заявил, что народ Украины не заслужил "ристалище политической грязи"

Сейчас же глава МВД страны видит на политической арене как искренность, так и провинциальный театр вместе с лозунгами и призывами.

За 50 дней до выборов президента Украины к кандидатам обратился министр внутренних дел этой страны Арсен Аваков, призвав их не размениваться на ненависть и провокации, а собраться и договориться о честной конкуренции. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— 50 дней до выборов. 44 кандидата. Ложь и правда. Митинги, форумы, встречи. Лозунги и призывы. Искренность и провинциальный драмтеатр, — отметил Аваков. — Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи!

Отметим, с начала предвыборной гонки в Незалежной кандидаты не раз обменивались обвинениями. Например, Юлия Тимошенко обвинила нынешнего украинского лидера Петра Порошенко в подкупе сотен тысяч избирателей. Блок Петра Порошенко обвинил Тимошенко в тех же нарушениях, а также сборе персональных данных.

Как ранее писал Лайф, комик Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине. За него, по последним данным, готовы проголосовать 21,9% участников проведённого опроса.