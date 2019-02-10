Эксперты назвали топ-5 самых удобных авто

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Эксперты назвали топ-5 самых удобных авто

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Фото: ©Flickr/RL GNZLZ

На первом месте оказался Volkswagen Polo, являющийся одним из самых востребованных в России.

Эксперты портала SpeedMe составили рейтинг самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке. Критерии, которыми они руководствовались, были низкая цена машин, большое число полезных опций, а также презентабельный внешний вид.

На первом месте оказался Volkswagen Polo, являющийся, как отмечают специалисты, одним из самых востребованных в нашей стране. Цена машины также привлекательная. Качество автомобиля — хорошее.

Топ-5 выглядит следующим образом:

  1. Volkswagen Polo;
  2. кроссовер Mitsubishi ASX;
  3. седан Toyota Camry;
  4. Kia Rio;
  5. Nissan Qashqai.

Как писал Лайф, ранее был назван самый популярный автомобиль в России.

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