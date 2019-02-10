Эксперты назвали топ-5 самых удобных авто

Эксперты портала SpeedMe составили рейтинг самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке. Критерии, которыми они руководствовались, были низкая цена машин, большое число полезных опций, а также презентабельный внешний вид.
На первом месте оказался Volkswagen Polo, являющийся, как отмечают специалисты, одним из самых востребованных в нашей стране. Цена машины также привлекательная. Качество автомобиля — хорошее.
Топ-5 выглядит следующим образом:
- Volkswagen Polo;
- кроссовер Mitsubishi ASX;
- седан Toyota Camry;
- Kia Rio;
- Nissan Qashqai.
Как писал Лайф, ранее был назван самый популярный автомобиль в России.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени