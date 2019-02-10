Загорелась сауна. Пять человек спасли из отеля в Кургане

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Загорелась сауна. Пять человек спасли из отеля в Кургане

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Открытое горение на площади 18 квадратных метров было ликвидировано в 7:51 (5:51 мск).

Из трёхэтажного отеля "Есенин" в Кургане спасли пять человек после того, как в здании произошёл пожар. Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, возгорание произошло сегодня в 7:13 (5:13 мск) в бане-сауне, которая находилась на первом этаже.

— Из горящего здания с первого, второго и третьего этажей были спасены пять человек, из них четверо мужчин и одна женщина, — говорится в сообщении.

Открытое горение на площади 18 квадратных метров было ликвидировано в 7:51 (5:51 мск). В тушении было задействовано 36 человек и 11 единиц техники.

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