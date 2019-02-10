"Небесный цветок". "Русские витязи" показали новую фигуру высшего пилотажа

Лётчики единственной в своём роде пилотажной группы ВКС "Русские витязи" на тяжёлых истребителях Су-30 СМ продемонстрировали фигуры высшего пилотажа на авиабазе в подмосковной Кубинке. Уникальные кадры опубликовал телеканал "Звезда".
Сначала четвёрка отработала уже знакомую "горку" с разворотом, синхронную "бочку" и совместную "петлю Нестерова". После этого авиаторы показали новую фигуру — "небесный цветок", или роспуск после набора высоты. Суть заключается в том, что истребители вертикально поднимаются вверх и на высоте примерно 1000 метров разлетаются "большим цветком".
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