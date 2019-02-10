Дядя Фёдор влюбился. Опубликована новая серия "Возвращения в Простоквашино"

На помощь мальчику, который не знает, как привлечь внимание соседской девочки Оли, приходят Шарик и Матроскин.

В Сети опубликована новая, 11-я серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино". Как отметили в пресс-службе "Союзмультфильма", в эпизоде под названием "Вишнёвая феерия" будет рассказано о первой влюблённости дяди Фёдора.

Первая серия 2019 года начинается с игры "Крокодил", которая веселит всех героев, кроме дяди Фёдора. Как оказалось, причина плохого настроения мальчика в том, что он влюбился в соседскую девочку Олю и не знает, как привлечь её внимание.

Напомним, премьера нового "Простоквашино" состоялась 3 апреля 2018 года. В новых сериях Шарика озвучивает Гарик Сукачёв, кота Матроскина — Антон Табаков, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин, маму дяди Фёдора — актриса Юлия Меньшова, самого мальчика озвучивает Алексей Онежен.