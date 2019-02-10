В Колумбию доставили первую партию гумпомощи для Венесуэлы

В Вашингтоне заявили о намерении и дальше сотрудничать с лидером оппозиции латиноамериканской страны Хуаном Гуайдо.

Госдепартамент США сообщил о доставке первой партии гуманитарной помощи для Венесуэлы в колумбийский город Кукута, расположенный у границы с Боливарианской Республикой.

— США с гордостью сообщают о прибытии в Кукуту, Колумбия, первой партии предметов чрезвычайной помощи, поставляемой для венесуэльского народа, — говорится в "Фейсбуке" на странице внешнеполитического ведомства.

Объём поставок в сообщении не уточняется. Госдеп подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжить сотрудничать с лидером оппозиции Венесуэлы, объявившим себя президентом, Хуаном Гуайдо и дальше поставлять гумпомощь нуждающимся гражданам страны.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Запад пытается уничтожить независимость и суверенитет его страны под предлогом доставки гуманитарной помощи.