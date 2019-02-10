BMW протаранил дом в центре Ульяновска, есть погибшие

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BMW протаранил дом в центре Ульяновска, есть погибшие

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В центре Ульяновска автомобиль с 22-летним молодым человеком за рулём врезался в дом, водитель и 25-летний пассажир погибли на месте. Как сообщает областное УМВД, ещё пять человек пострадали.

Жуткая авария произошла около 6:20 утра (5:20 мск) на пересечении улиц Гончарова и Бебеля. Предварительно, водитель BMW потерял управление и протаранил здание. В МВД пояснили, что все пострадавшие также находились в иномарке. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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