BMW протаранил дом в центре Ульяновска, есть погибшие

В центре Ульяновска автомобиль с 22-летним молодым человеком за рулём врезался в дом, водитель и 25-летний пассажир погибли на месте. Как сообщает областное УМВД, ещё пять человек пострадали.

Жуткая авария произошла около 6:20 утра (5:20 мск) на пересечении улиц Гончарова и Бебеля. Предварительно, водитель BMW потерял управление и протаранил здание. В МВД пояснили, что все пострадавшие также находились в иномарке. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.