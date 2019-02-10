"Перед вами стоят масштабные задачи". Путин отметил роль дипломатов в мире

Читайте также

"Перед вами стоят масштабные задачи". Путин отметил роль дипломатов в мире

13

Владимир Путин. Фото: ©Агентство городских новостей «Москва»/Любимов Андрей

Президент отметил, что сейчас международная безопасность подвергается серьёзным испытаниям.

Вопросы стратегической стабильности требуют большого внимания в условиях, когда режимам контроля над вооружениями брошен вызов. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина к российским дипломатам по случаю их профессионального праздника, сообщает пресс-служба Кремля.

— В нынешней сложной обстановке, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьёзным испытаниям, перед вами, дипломатами, стоят важные, масштабные задачи, — отметил российский лидер.

Как ранее писал Лайф, 10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. Ранее к коллегам по случаю праздника обратился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×