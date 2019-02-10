"Перед вами стоят масштабные задачи". Путин отметил роль дипломатов в мире

Президент отметил, что сейчас международная безопасность подвергается серьёзным испытаниям.

Вопросы стратегической стабильности требуют большого внимания в условиях, когда режимам контроля над вооружениями брошен вызов. Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина к российским дипломатам по случаю их профессионального праздника, сообщает пресс-служба Кремля.

— В нынешней сложной обстановке, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьёзным испытаниям, перед вами, дипломатами, стоят важные, масштабные задачи, — отметил российский лидер.

Как ранее писал Лайф, 10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. Ранее к коллегам по случаю праздника обратился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.