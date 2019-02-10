Опрос: Большинство британских избирателей выступили за отсрочку Brexit

Отмечается, что до выхода Соединённого Королевства из состава ЕС остаётся менее семи недель.

Большая часть британских избирателей — 53% — выступает за отсрочку выхода страны из состава Европейского Союза. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией BMG Research для газеты The Independent.

49% опрошенных считают, что Brexit без соглашения будет экономической катастрофой, которая нанесёт долгосрочный ущерб стране. С этим утверждением не согласны порядка 28% британцев.

Как отмечается, до выхода Великобритании из ЕС остаётся менее семи недель — страна должна покинуть Евросоюз 29 марта.

Опрос был проведён в период с 4 по 8 февраля. В нём приняли участие 1503 британца. Избиратели отвечали на вопросы социологов онлайн.

Напомним, в конце января 2019 года британские депутаты проголосовали против отсрочки Brexit. В начале февраля газета Daily Telegraph сообщила, что члены правительства Великобритании хотят оставить страну в составе ЕС до 24 мая 2019 года.