Названа главная опасность соцсетей

Психолог призвала научиться распределять своё время и управлять поведением, чтобы защититься от негативного влияния.

Главная опасность соцсетей кроется не в развитии зависимости от них, а в способности лишать пользователей критического мышления и умения отсеивать ложную информацию. Об этом заявила директор исследовательского центра медиапсихологии в Калифорнии доктор Памела Ратледж.

— [Это] позволяет распространять дезинформацию и пропаганду, [обуславливает] недостаток социальных навыков для предотвращения агрессивного поведения, психологического давления и оскорблений в сети, — цитирует психолога РИА "Новости".

По мнению эксперта, после угасания технофобии станет ясно, что процент интернет-пользователей, которые страдают зависимостью, небольшой. Она подчеркнула, что далеко не все "зависимые" от соцсетей действительно зависимы. Ратледж уверена, что большинству просто нужно научиться распределять собственное время, управлять поведением и использовать современные технологии для достижения целей.