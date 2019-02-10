Министр экономики ФРГ: критика "Северного потока – 2" идеологически мотивирована

Министр экономики Германии Петер Альтмайер назвал критику проекта "Северный поток — 2" идеологически мотивированной. Ведь газопровод важен для энергобезопасности Германии, а Россия является надёжным партнёром. Об этом глава ведомства рассказал в интервью газете Welt am Sonntag.

— В последнее время было много идеологически мотивированной критики в адрес этого столь важного для нашего энергообеспечения проекта... Каждая страна может свободно поддерживать экономические и торговые отношения так, как считает нужным. "Северный поток — 2" является частным проектом, для реализации которого многие страны уже выдали соглашения, — высказался министр экономики Германии.

Петер Альтмайер также напомнил, что России не стоит отказываться от транзита газа через Украину. А о своей стране он заявил, что Германия не позволит себя шантажировать, о чём напоминал и в Вашингтоне.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Евросоюзе достигли договорённости по реализации проекта "Северный поток — 2". О том, что газопровод экономически целесообразнее, безопаснее и стабильнее любого другого маршрута доставки газа в Европу, напомнили и в Кремле. В США всё также заявляют, что российские газопроводы представляют геостратегическую угрозу энергетическому сектору Европы.