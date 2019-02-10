СМИ: Полковник венесуэльской армии признал Гуайдо президентом страны

Мужчина заявил о необходимости игнорировать Николаса Мадуро и обратился к властям с призывом пропустить гуманитарную помощь.

Полковник сухопутных войск Венесуэлы Рубен Альберто Паз Хименес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны, сообщает El Tiempo.

В соцсетях появилось видео, на котором представившийся военнослужащим мужчина заявил о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Паз Хименес призвал власти страны пропустить гумпомощь — она была доставлена в колумбийский город Кукута, расположенный у границы с Боливарианской Республикой. Президент латиноамериканской страны Николас Мадуро ранее назвал гуманитарную помощь прикрытием для уничтожения независимости Венесуэлы.

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Rubén Alberto Paz Jiménez

Coronel del ejército (Activo)

Adjunto a la dirección del hospital militar de Maracaibo. Médico oftalmólogo, hace pronunciamiento en contra de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/CIQxOZuSSJ — 800 Noticias (@800Noticias) 9 февраля 2019 г.

Напомним, ранее генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо и. о. президента страны. После этого мужчина был объявлен предателем своими коллегами.