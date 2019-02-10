СМИ: Полковник венесуэльской армии признал Гуайдо президентом страны

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СМИ: Полковник венесуэльской армии признал Гуайдо президентом страны

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Хуан Гуайдо. Фото © Twitter/Juan Guaidó‏

Мужчина заявил о необходимости игнорировать Николаса Мадуро и обратился к властям с призывом пропустить гуманитарную помощь.

Полковник сухопутных войск Венесуэлы Рубен Альберто Паз Хименес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны, сообщает El Tiempo.

В соцсетях появилось видео, на котором представившийся военнослужащим мужчина заявил о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Паз Хименес призвал власти страны пропустить гумпомощь — она была доставлена в колумбийский город Кукута, расположенный у границы с Боливарианской Республикой. Президент латиноамериканской страны Николас Мадуро ранее назвал гуманитарную помощь прикрытием для уничтожения независимости Венесуэлы.

Напомним, ранее генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо и. о. президента страны. После этого мужчина был объявлен предателем своими коллегами.

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