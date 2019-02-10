Составлен топ-5 самых дешёвых автомобилей в России

Февральский рейтинг возглавила LADA Granta, чья стартовая стоимость составляет 415 тысяч рублей.

Аналитики издания CarsWeek изучили российский авторынок и нашли самые дешёвые автомобили на данный момент. Специалисты констатировали, что год начался с изменения прайсов на машины, но некоторые можно приобрести по демократичным ценам.

Лидером февральского рейтинга стала новая LADA Granta, чья стартовая стоимость составляет 415 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести "голый" автомобиль в базовой комплектации. Вторую строчку занимает японский Datsun on-DO 2019 года с начальной ценой 480 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает ещё одно детище отечественного автопрома — LADA 4x4 (489 тысяч рублей).

Четвёртое и пятое места занимают французский Renault Logan со стартовой ценой 534 тысячи рублей и российская LADA Vesta, базовая комплектация которой обойдётся в 554,9 тысячи рублей.