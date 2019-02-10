Глава НАСА планирует приехать в Россию для переговоров с Рогозиным

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Глава НАСА планирует приехать в Россию для переговоров с Рогозиным

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Джим Брайденстайн и Дмитрий Рогозин. Фото: ©Flickr/NASA HQ PHOTO

В "Роскосмосе" отметили, что время визита Джима Брайденстайна в нашу страну ещё не согласовано.

Директор НАСА Джим Брайденстайн намерен приехать в Россию ради переговоров с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя "Роскосмоса" Владимира Устименко.

Отмечается, что приглашение Брайденстайну приехать в Россию для проведения дальнейших переговоров Рогозин озвучил во время телеконференции.

— Намерение у американской стороны есть, но время визита пока не согласовано, — отметил Устименко.

Как ранее писал Лайф, 11 января 2019 года NASA официально уведомило "Роскосмос", что отменило приглашение Рогозина в США. Брайденстайн в интервью The Washington Post признался, что поддался давлению американских сенаторов.

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