Торговый оборот между РФ и Турцией в 2018 году превысил докризисный уровень

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Торговый оборот между РФ и Турцией в 2018 году превысил докризисный уровень

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Фото: © Pixabay

Отмечается, что рост был достигнут в сложных условиях, которые наблюдаются в международных торговых отношениях.

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что в 2018 году торговый оборот между двумя странами превысил докризисный уровень. Об этом дипломат сообщил в интервью российским СМИ.

По словам Ерхова, предварительные данные говорят о том, что двусторонний торговый оборот в 2018 году составил порядка 25,4 миллиарда долларов.

— Этот показатель действительно уже превосходит так называемый докризисный уровень, — сказал дипломат, добавив, что по сравнению с 2017 годом торговый оборот увеличился на 20–25%.

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/RusEmbAnkara/photos/a.443447612447464/1883674785091399/?type=3&theater" target="_blank">Посольство России в Анкаре</a></p>

Глава российской дипмиссии в Турции отметил, что роста удалось достичь в достаточно сложных условиях — они в целом наблюдаются в международных торговых отношениях.

Напомним, рост товарооборота между Россией и Турцией был отмечен Владимиром Путиным в ходе его встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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