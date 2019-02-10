Торговый оборот между РФ и Турцией в 2018 году превысил докризисный уровень

Отмечается, что рост был достигнут в сложных условиях, которые наблюдаются в международных торговых отношениях.

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что в 2018 году торговый оборот между двумя странами превысил докризисный уровень. Об этом дипломат сообщил в интервью российским СМИ.

По словам Ерхова, предварительные данные говорят о том, что двусторонний торговый оборот в 2018 году составил порядка 25,4 миллиарда долларов.

— Этот показатель действительно уже превосходит так называемый докризисный уровень, — сказал дипломат, добавив, что по сравнению с 2017 годом торговый оборот увеличился на 20–25%.

Глава российской дипмиссии в Турции отметил, что роста удалось достичь в достаточно сложных условиях — они в целом наблюдаются в международных торговых отношениях.

Напомним, рост товарооборота между Россией и Турцией был отмечен Владимиром Путиным в ходе его встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом.