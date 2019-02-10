Немец угадал семь чисел и выиграл в лотерею € 63,2 млн

Фортуна также улыбнулась жителю Баварии — в результате розыгрыша он сорвал куш в размере € 590,6 тысячи.

Житель земли Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии угадал семь чисел и выиграл в лотерею Eurojackpot € 63,2 миллиона. Результаты розыгрыша от 8 февраля опубликованы на сайте организатора.

Немец выбрал пять основных чисел — 5, 8, 21, 24, 26, а также два дополнительных — 4 и 5. Spiegel сообщает, что счастливчик не пожелал раскрывать имя. Фортуна также улыбнулась жителю Баварии — в результате розыгрыша в Финляндии он выиграл € 590,6 тысячи. Кроме того, два игрока из Северного Рейна-Вестфалии и Тюрингии получили по € 138 тысяч.

Лотерея Eurojackpot пользуется популярностью в 18 странах Европы. Чтобы получить джекпот, участникам нужно выбрать пять чисел из предлагаемых пятидесяти и угадать ещё две дополнительные цифры из 10.