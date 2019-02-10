Загитова рассказала о попытках уйти из спорта

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как около семи раз пыталась бросить спорт. По словам спортсменки, сначала её останавливали родители, а потом она уже сама осознала, что ей нравится то, чем она занимается, и она хочет продолжать.
— Тогда я просто была ребёнком. Мне хотелось дурачиться, как и всем детям. Играть на площадках, сходить на тот же каток с друзьями, — приводит слова Загитовой Sport24.
Чтобы не лениться и сохранить работоспособность, Загитовой иногда помогает просто бодрая музыка, которая поднимает настроение. Кроме того, девушка отметила важность постановки целей, которые помогают сохранить желание ежедневно трудиться.
— Если ты поставил себе цель и идёшь к ней, это тебя и мотивирует продолжать, — рассказала она, добавив, что летом спортсмены отдыхают две-три недели, что и помогает набраться сил.
Как писал Лайф, ранее Загитова призналась, кем хотела бы стать в будущем.
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