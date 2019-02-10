Загитова рассказала о попытках уйти из спорта

По словам спортсменки, в детстве ей очень хотелось гулять с друзьями вместо тренировок.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как около семи раз пыталась бросить спорт. По словам спортсменки, сначала её останавливали родители, а потом она уже сама осознала, что ей нравится то, чем она занимается, и она хочет продолжать.

— Тогда я просто была ребёнком. Мне хотелось дурачиться, как и всем детям. Играть на площадках, сходить на тот же каток с друзьями, — приводит слова Загитовой Sport24.

Чтобы не лениться и сохранить работоспособность, Загитовой иногда помогает просто бодрая музыка, которая поднимает настроение. Кроме того, девушка отметила важность постановки целей, которые помогают сохранить желание ежедневно трудиться.

— Если ты поставил себе цель и идёшь к ней, это тебя и мотивирует продолжать, — рассказала она, добавив, что летом спортсмены отдыхают две-три недели, что и помогает набраться сил.

Как писал Лайф, ранее Загитова призналась, кем хотела бы стать в будущем.