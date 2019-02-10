Темнокожий солдат отсудил у Минобороны Британии £ 490 тысяч за расизм

Военнослужащий рассказал, что из-за унижений в армии он чуть не совершил самоубийство.

Темнокожий солдат Инок Момонакайя (Inoke Momonakaya) отсудил 490 тысяч фунтов стерлингов ($ 634 тысячи) у Минобороны Великобритании за издевательства расистского характера, с которыми столкнулся на службе. Об этом пишет Daily Mail.

Судебные тяжбы продолжались на протяжении шести лет. Уроженец Фиджи рассказал, что во время участия в боевых действиях в Ираке и Афганистане его унижали из-за цвета кожи. При этом дискриминации Момонакайя подвергался не только со стороны сослуживцев, но и офицеров. Так, в 2011 году солдата заставили сыграть боевика в учебном фильме Минобороны, поскольку его "никто не может отличить от талибов". Так, по его словам, относились и к другим солдатам из Фиджи.

— Расизм побудил во мне желание совершить самоубийство... Я всё ещё прохожу психологическое лечение и, возможно, не смогу больше работать, — заявил изданию Момонакайя.

По словам военного, издевательства стоили ему карьеры и здоровья — он страдает сложной формой посттравматического стрессового расстройства.