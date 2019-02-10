"Теряют берега". Косачёв ответил на призыв генерала США ударить по РФ первыми

По словам члена Совета Федерации, американские военачальники перестают адекватно воспринимать мир.

Сенатор Константин Косачёв считает весьма серьёзным заявление американского адмирала Джона Ричардсона, который призвал проявлять "больше агрессии" в отношении Москвы и Пекина и в целом "нанести удар первым". Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Во-первых, это высокопоставленный представитель самой сильной армии мира. Во-вторых, его слова пока никто не дезавуировал, — отметил Косачёв.

Кроме того, как отметил сенатор, настрой высказанного призыва соответствует царящим в Вашингтоне настроениям, что в данном случае "самое опасное".

— "Варясь в собственном соку", политики и военные США попросту, как говорится, "теряют берега" — перестают адекватно воспринимать мир, — добавил член Совфеда.

Напомним, ранее руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти в "наступление" против РФ и КНР. Это заявление ранее прокомментировал зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, а также зампред Комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.