Не хотел платить за топливо. В Петербурге мужчина сбил заправщика на АЗС — видео

По данным СМИ, проверкой инцидента занимаются полицейские города. О состоянии здоровья работника заправки не сообщается.

В Петербурге на одной из АЗС неизвестный мужчина на Audi сбил заправщика. Кадры случившегося были опубликованы в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте".

По предварительным данным, мужчина решил не платить за топливо и уехать с заправки, пока никто не видит. Он сел в машину, однако один из работников АЗС попросил его заплатить. Водитель вышел из машины и пошёл к кассам, однако вскоре вернулся. Неизвестный сел за руль и надавил на педаль газа. Мужчина сбил заправщика задним бампером — по всей видимости, работник АЗС хотел помешать ему.

Как сообщают "Невские новости", проверкой случившегося занимаются правоохранители.

Напомним, несколько лет назад подобный случай произошёл в Подмосковье. Не оплативший топливо водитель "жигулей" насмерть сбил сотрудника АЗС. Произошедшее было зафиксировано камерами видеонаблюдения.