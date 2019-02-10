"Призвание и судьба". Захарова поздравила коллег с Днём дипработника

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила коллег с Днём дипломатического работника и заявила о важности данной профессии.
— Удивительная профессия, раздвигающая границы возможного, меняющая реальность, формирующая исторический процесс... Призвание и судьба, — написала Захарова в "Фейсбуке".
10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. Ранее коллег с профессиональным праздником поздравил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин также обратился к дипломатам по случаю их дня.
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