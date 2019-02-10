В Петербурге глыба льда покалечила 9-летнюю девочку

С начала зимы от гололёда и падения наледи с крыш домов в Северной столице пострадали и погибли десятки человек.

В центре Санкт-Петербурга глыба льда упала с крыши многоэтажки на девятилетнюю девочку, проходившую мимо с отцом. Как сообщает СКР по городу, школьница была госпитализирована с травмами головы. Её состояние оценивается как среднетяжёлое.

ЧП произошло днём 9 февраля на Загородном проспекте. Очевидцы вызвали скорую. По их словам, у пострадавшей девочки стала синеть одна сторона лица.

С начала зимы в Санкт-Петербурге от гололёда и падения наледи с крыш домов пострадали и погибли десятки человек. Также очевидцы ежедневно делятся в соцсетях фото с автомобилями, покорёженными упавшими глыбами льда. После жалоб местных жителей к расчистке улиц подключили городских чиновников. На зимний субботник отправился и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.