В США у липецкого священника угнали "харлей"

Как уточняется, мужчина в основном передвигался на байке, так как машину ему приходится делить с супругой.

У отца Михаила Волжанского, который чуть более года назад переехал из Липецкой области в американский штат Миссури, угнали мотоцикл, сообщает телеканал FOX 2.

Транспортное средство было угнано прямо от крыльца храма, в котором служит священник. Пропажу мотоцикла Волжанский заметил 7 февраля.

Друзья и прихожане отца Михаила начали сбор средств на покупку нового байка на страничке в GoFundMe.

Как уточняется, отец Михаил после переезда приобрёл мотоцикл Harley Davidson 1989 года выпуска за $4500. Байками Волжанский заинтересовался ещё в России — когда его пригласили помолиться с группой мотоциклистов.

По словам отца Михаила, ему нравилось ездить на мотоцикле — это давало возможность прояснить мысли и соединиться с Богом. Официальной зарплаты у священнослужителя нет — его семья живёт на пожертвования. У Волжанского с супругой одна машина на двоих, потому байк был для него главным средством передвижения.

Весной 2017 года в Ульяновске из-за гонок на мотоциклах погибли священник-байкер и его брат.

Напомним, в декабре 2018 года Лайф писал про протоиерея из Тверской области — поклонника брендов Gucci и Louis Vuitton. Сам "модный" священник заявил, что скупал дорогую одежду и обувь по рекомендации врача. В Тверской епархии его раскритиковали, заявив, что он опозорил приход.