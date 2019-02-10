Привет, Аид! Юноша засмотрелся в смартфон и провалился в канализацию — видео

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Привет, Аид! Юноша засмотрелся в смартфон и провалился в канализацию — видео

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В городе Ика в Перу молодой человек провалился в канализационный люк, засмотревшись в смартфон. Луис Альберто Крусес Бердехо был настолько увлечён гаджетом, что не заметил ни ограждения, ни жёлтых лент.

Выбраться из канализации юноша самостоятельно не смог. Ему удалось докричаться до прохожих, и они вызвали спасателей. Пострадавшего вытащили из люка и отправили в больницу. По данным местных СМИ, он получил лёгкие травмы.

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