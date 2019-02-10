Восемь полицейских погибли в Афганистане при атаке талибов

В Афганистане в результате атаки боевиков "Талибана"* погибли восемь полицейских. По информации агентства Pajhwok со ссылкой на главу совета провинции Сари-Пуль Нура Рахмани, инцидент произошёл на КПП. Отмечается, что четверо сотрудников полиции получили ранения, в том числе глава местной полиции Абдуд Басир Саййади.
Атака боевиков была совершена в ночь на 10 февраля. Террористам удалось захватить оружие и транспорт.
#Afganistan: Talibanski militanti ubili osmoricu policajaca https://t.co/Ogl3DsXmaf #talibani #svijet pic.twitter.com/e8pa3zuwbQ— ANADOLU AGENCY (BHS) (@aa_balkans) 10 февраля 2019 г.
* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.
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