Восемь полицейских погибли в Афганистане при атаке талибов

Атака боевиков была совершена в ночь на 10 февраля. Им удалось захватить оружие и транспорт.

В Афганистане в результате атаки боевиков "Талибана"* погибли восемь полицейских. По информации агентства Pajhwok со ссылкой на главу совета провинции Сари-Пуль Нура Рахмани, инцидент произошёл на КПП. Отмечается, что четверо сотрудников полиции получили ранения, в том числе глава местной полиции Абдуд Басир Саййади.

Атака боевиков была совершена в ночь на 10 февраля. Террористам удалось захватить оружие и транспорт.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.