Венесуэльцы случайно сняли падение огромного метеорита — видео

Пользователи Twitter сообщили о падении метеорита на территории Венесуэлы, сообщает La Patilla.
Отмечается, что официальной информации о случившемся пока не поступало.
Usuarios en las redes sociales reportan una gran luz en el cielo de Caracas. Me hacen llegar este video pic.twitter.com/GVsnxFb6cP— Miguel Malliotakis (@Malliotakis_) 10 февраля 2019 г.
Уточняется, что неизвестный яркий объект был замечен летящим в ночном небе. Его видели жители штатов Карабобо, Арагуа, Гуарико и столицы страны Каракаса.
Пользователи предположили, что это мог быть метеорит.
Casual #meteorito pic.twitter.com/vEfvZgCvFG— Michelle Mi (@Michelle_Velz) 10 февраля 2019 г.
Один из пользователей сообщил, что падение неизвестного объекта спровоцировало возгорание травы — в доказательство он опубликовал видео.
A esta hora, 7:35 PM sábado 09/02/2019, acaba de verse en los cielos de Valencia caer un meteorito, cayó cerca del cc el arboral, justo frente a la urb quintas de flor amarillo Valencia @KelvinCastilloP @Heberlizeth @carlaangola @RSTIsabelica @trafficVALENCIA pic.twitter.com/W4a1P6XFPn— Karol Salas (@KarolSalas81) 9 февраля 2019 г.
Напомним, ранее сообщалось о падении метеорита на Кубе. Российский учёный сравнил его с челябинским метеоритом, отметив, что кубинский был слабее.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени