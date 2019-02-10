Венесуэльцы случайно сняли падение огромного метеорита — видео

Читайте также

Венесуэльцы случайно сняли падение огромного метеорита — видео

1918
На появившихся в Сети записях видно, как в ночном небе возникает неизвестный яркий объект.

Пользователи Twitter сообщили о падении метеорита на территории Венесуэлы, сообщает La Patilla.

Отмечается, что официальной информации о случившемся пока не поступало.

Уточняется, что неизвестный яркий объект был замечен летящим в ночном небе. Его видели жители штатов Карабобо, Арагуа, Гуарико и столицы страны Каракаса.

Пользователи предположили, что это мог быть метеорит.

Один из пользователей сообщил, что падение неизвестного объекта спровоцировало возгорание травы — в доказательство он опубликовал видео.

Напомним, ранее сообщалось о падении метеорита на Кубе. Российский учёный сравнил его с челябинским метеоритом, отметив, что кубинский был слабее.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×