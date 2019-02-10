"Заставляют трюкачить гривастых". Андреева раскритиковала цирк Запашного

Журналистка подчеркнула, что зрители не задумываются, каким образом достигается послушание животных.

Телеведущая Екатерина Андреева раскритиковала Эдгарда Запашного за то, что он заставляет животных в своём цирке "трюкачить на потребу публике". Журналистка затронула творчество дрессировщика, комментируя гибель в Абхазии краснокнижного переднеазиатского леопарда.

— Я не хожу в цирки, где пиками, плётками, огнём гордых полосатиков и гривастых заставляют трюкачить на потребу публике, которая не задумывается, каким образом достигнуто это послушание, — написала Андреева в "Инстаграме".

Телеведущая подчеркнула, что Запашный пытается пропагандировать свою цирковую программу дрессуры тигров и львов. По её убеждению, Большому московскому цирку далеко до Cirque du Soleil.

Андреева призналась, что новость об убийстве леопарда в Абхазии, которого она опекала как посол Всемирного фонда дикой природы, заставила её плакать. По словам телеведущей, после гибели дикой кошки в дикой природе в республике осталось всего четыре леопарда. Также журналистка заявила, что ни в России, ни в Абхазии нет жёсткого закона о защите животных.