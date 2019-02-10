Google может создать кроссовки, измеряющие вес

По задумке исследователей, обувь сможет также отслеживать падения своего владельца.

Исследовательская организация Verily, входящая в состав холдинга Alphabet (владеет корпорацией Google), ищет соразработчиков для создания ботинок, оснащённых датчиками мониторинга движений и веса человека. Об этом сообщает CNBC.

Три источника телеканала, знакомые с проектом, рассказали, что в последние месяцы Verily показывала на закрытых встречах прототип дизайна обуви в надежде привлечь партнёров для создания ботинок и их дальнейшего выхода на рынок.

Отмечается, что неизвестно, является ли проект действующим на сегодняшний день.

Alphabet's Verily has been working on health-tracking shoes to measure movement, weight, and falls. https://t.co/3wzhFK5dhY — CNBC (@CNBC) 8 февраля 2019 г.

По задумке исследователей Verily, обувь сможет отслеживать падения своего владельца, оповещать о весе и мониторить двигательную активность.

Как уточняется, в исследовательской организации не ответили на запрос о комментарии.

CNBC добавляет, что Verily работает над рядом разработок, связанных со здоровьем: в их числе умные контактные линзы с функцией глюкометра и умная ложка с функцией стабилизации, компенсирующая дрожание рук.

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